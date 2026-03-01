Sanremo 2026, al televoto ha vinto Sayf

Al televoto ha vinto Sayf con il 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci, terza Arisa con il 19,2%. Durante la proclamazione del vincitore di Sanremo 2026 infatti la Rai ma mandato in onda le percentuali di voto sulla finalissima a cinque. Il totale (con le classifiche di giuria sala stampa, tv e web e giuria delle radio, che non vengono rese note) poi ha visto invece il cantante di Per sempre sì trionfare con il 22,2% sul rapper di Genova (21,9%).

Ecco i dati mostrati ieri sera:

Totale

Sal Da Vinci 22,2%

Sayf 21,9%

Ditonellapiaga 20,6%

Arisa 18,9%

Fedez e Masini 16,5%

Televoto

Sal Da Vinci 23,6%

Sayf 26,4%

Ditonellapiaga 18,9%

Arisa 19,2%

Fedez e Masini 11,9%