Sanremo 2025, Victoria De Angelis sul palco con i Duran Duran

A un solo giorno dall’exploit di Damiano David, pare proprio che oggi a Sanremo toccherà a un altro membro dei Måneskin, al momento in “erasmus musicale” (cit. il frontman): Victoria De Angelis salirà sul palco dell’Ariston con i Duran Duran, super ospiti della terza serata del Festival. La notizia era stata anticipata da Selvaggia Lucarelli ed è stata poi confermata anche da Lapresse e Adnkronos. Pochi minuti fa Vic ha anche condiviso una story IG con la geolocalizzazione, come a dire: “Sì, sono a Sanremo”.

E, a dir la verità, è una sorpresa fino a un certo punto, visto che un anno e mezzo fa Victoria aveva suonato il basso in Psycho Killer, la cover by Duran Duran del classico dei primi Talking Heads (che ovviamente contiamo di sentire stasera) E in un comunicato stampa John Taylor aveva detto di De Angelis: «È probabilmente la più importante bassista elettrica in circolazione».

Proprio ieri Simon Le Bon aveva tessuto le lodi della band romana nella conferenza stampa tenuta all’Ariston Roof: “Dovreste essere fieri di avere una rock band così in Italia”.