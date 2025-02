Sanremo 2025, l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata

È stato diffuso l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata di Sanremo 2025. Com’è noto, si esibiranno circa metà dei concorrenti, 15 su 29. Gli altri 14 faranno riascoltare le loro canzoni domani.

Le esecuzioni stanno giudicate dal Televoto e dalla Giuria delle radio, con un peso del 50% ognuno. Esattamente come ieri sera, verrà comunicata una top 5, senza specificare le posizioni.

Si inizia alle 20.40 per chiudere all’1.10 circa, quando è previsto l’inizio de DopoFestival. Ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. L’ospite musicale è Damiano David, che canterà un suo pezzo e renderà omaggio a Lucio Dalla «accompagnato sul palco da un altro grandissimo talento». Ci saranno anche Carolina Kostner, testimonial per le olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina, i cast del film Follemente e delle fiction Rai Belcanto e Champagne – Peppino di Capri. Sul palco in Piazza Colombo si esibirà Big Mama.

Si inizierà con la semifinale dei quattro giovani. Da due doppie sfide, come in un talent, usciranno i due finalisti di domani: Alex Wyse contro la coppia Vale LP e Lil Jolie, e Maria Tomba contro Settembre. Le Nuove proposte saranno giudicate da tutte e tre le giurie: televoto (34%), sala stampa (33%) e radio (33%). A maggio i quattro finalisti faranno un tour in Canada e Stati Uniti organizzato dalla Rai e dal Ministero degli esteri.

La prima serata ha visto 12.600.000 telespettatori (total audience), con il 65,3% di share.

L’ordine di uscita di stasera:

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willie Peyote