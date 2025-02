Sanremo 2025, la top 5 della seconda serata

News Musica

Sanremo 2025, Masini-Fedez: «Nessuna parola di 'Bella stronza' modificata, aggiunte nuove strofe»

«Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione», scrive il cantautore in una IG story condivisa dal rapper. «Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato»