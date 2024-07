Sanremo 2025, cambiano le date

News Musica

Guarda i Coldplay suonare per la prima volta il nuovo brano 'All My Love' in concerto ad Atene

Dopo il teaser del singolo 'Feel Like I'm Falling In Love', Chris Martin ha presentato ai fan riuniti nella capitale greca un altro brano inedito della band, 'All My Love', una ballad che parla delle relazioni romantiche, e di come sanno resistere allo scorrere del tempo