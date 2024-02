Sanremo 2024, l’ordine di uscita dei cantanti nella serata finale

La conferenza stampa dell’ultimo giorno è iniziata con le considerazioni sugli ascolti del venerdì dedicato alle cover: “La migliore quarta serata di Sanremo dal punto di vista dello share da quando esistono le rilevazioni Auditel, cioè dal 1987”, dicono dalla Rai. Parliamo del 67,8% di share, quasi 12 milioni di ascoltatori. L’85% degli spettatori è tra i 15 e i 24 anni. Il commento di Fiorello, che cavalca di nuovo l’affaire John Travolta: “Se i risultati sono questi, io Il ballo del qua qua lo rifarei volentieri”.

Poi via con la finale: Fiorello sarà appunto il co-conduttore, gli ospiti saranno Roberto Bolle, che eseguirà un brano iconico della danza del ‘900 (“Per me sarà molto speciale portare un balletto che viene eseguito in repertorio nei grandi teatri”), Luca Argentero per promuovere DOC – Nelle tue mani, Gigliola Cinquetti che canterà dopo 60 anni Non ho l’età. Verrà anche dedicato un momento ai 70 anni della Rai e a 100 anni di Radio Rai. Saranno consegnati anche tutti i premi: il Leone d’oro al vincitore, il Premio della critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti per miglior testo, il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior commozione musicale, assegnato dall’orchestra.

In collegamento dalla nave ci sarà di nuovo Tedua, sul palco in Piazza Colombo si esibirà Tananai.

In apertura della finale verrà comunicata per la prima volta nel corso del Festival la classifica di tutte e 30 le canzoni in gara determinata dalla somma delle classifiche delle quattro serate precedenti di cui erano state rese note solo le prime cinque posizioni.

Si risentiranno quindi tutte le canzoni in gara che saranno votate dal solo pubblico attraverso il televoto. La media tra quest’ultimo voto popolare e i voti delle precedenti serate darà origine a una nuova classifica.

A quel punto per la prima volta si azzereranno tutte le classifiche. I cantanti della top 5 di questa nuova classifica riproporranno le loro canzoni e si procederà a una nuova votazione che decreterà chi è tra i cinque il vincitore di Sanremo 2024. A quest’ultima, cruciale votazione parteciperanno tutte e tre le giurie: il pubblico con il televoto (con un peso del 34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%), la giuria delle Radio (33%).

Ecco l’ordine di entrata dei cantanti stasera.

Renga e Nek, Pazzo di te

BigMama, La rabbia non ti basta

Gazzelle, Tutto qui

Dargen D’Amico, Onda alta

Il Volo, Capolavoro

Loredana Bertè, Pazza

Negramaro, Ricominciamo tutto

Mahmood, Tuta gold

Santi Francesi, L’amore in bocca

Diodato, Ti muovi

Fiorella Mannoia, Mariposa

Alessandra Amoroso, Fino a qui

Alfa, Vai!

Irama, Tu no

Ghali, Casa mia

Annalisa, Sinceramente

Angelina Mango, La noia

Geolier, I p’ me, tu p’ te

Emma, Apnea

Il Tre, Fragili

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

The Kolors, Un ragazzo una ragazza

Maninni, Spettacolare

La Sad, Autodistruttivo

Mr. Rain, Due altalene

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Sangiovanni, Finiscimi

Clara, Diamanti grezzi

Bnkr44, Governo punk

Rose Villain, Click boom!