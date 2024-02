Sanremo 2024, l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata

È stato diffuso l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata di Sanremo 2024. Questa sera saliranno sul palco 15 su 30. Gli altri 15 si esibiranno giovedì. Inizio 20:40, fine 1:40 circa.

Come promesso da Amadeus, i cantanti penalizzati dall’orario in cui si sono esibiti ieri appariranno nella prima parte della serata. Novità della serata: i cantanti saranno presentati dai concorrenti di questo Festival che si esibiranno domani. Gli abbinamenti sono stati estratti casualmente in sala stampa.

Ecco l’ordine di uscita dei concorrenti, con i nomi dei colleghi che li introdurranno e che entreranno sulle notte della propria canzone. Inizierà Fred De Palma presentato da Ghali, finirà Clara presentata dai Negramaro.

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole presentato da Ghali

Renga Nek, Pazzo di te presentati da La Sad

Alfa, Vai! presentato da Mr. Rain

Dargen D’Amico, Onda alta presentato da Diodato

Il Volo, Capolavoro presentati da Rose Villain

Gazzelle, Tutto qui presentato dai Bnkr44

Emma, Apnea presentata dai Santi Francesi

Mahmood, Tuta gold presentato da Alessandra Amoroso

BigMama, La rabbia non ti basta presentata da Il Tre

The Kolors, Un ragazzo una ragazza presentati da Angelina Mango

Geolier, I p’ me, tu p’ te presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè, Pazza presentata da Sangiovanni

Annalisa, Sinceramente presentata da Maninni

Irama, Tu no presentato dai Ricchi e Poveri

Clara, Diamanti grezzi presentata dai Negramaro

Se ieri sera le 30 canzoni sono state votate dalla giuria della Sala stampa, tv e web, dando origine a una classifica di cui sono state svelate solo le prime cinque posizioni (nell’ordine, Bertè, Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood) questa sera e domani sera le esecuzioni saranno votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria delle radio, che ha sostituito quella demoscopica. Conteranno ognuna per il 50% e daranno vita a una classifica di cui saranno rivelate solo le prime cinque posizioni.

Dopo Mengoni, la co-conduttrice sarà Giorgia, che festeggia i 30 anni di E poi. Gli ospiti di stasera saranno Giovanni Allevi e John Travolta. Sulla nave ci sarà Bob Sinclar, in collegamento da Piazza Colombo Rosa Chemical. E ci sarà come ieri sera Fiorello dall’Aristonello.

La Nuova Orchestra Santa Balera sarà all’Ariston per festeggia i 70 anni di Romagna mia. Ospiti di fiction Rai sono Leo Gassmann, che interpreta Franco Califano nel film tv di Rai 1 di domenica 11 febbraio, e il cast di Mare fuori. Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlerà dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 con la presentazione della mascotte. Gaetano Castelli, che cura la scenografia del Festival, riceverà un premio alla carriera.