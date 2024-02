Sanremo 2024, la classifica alla fine della terza serata

TV

The Sanremo Dispatch, giorno 1: Allarmi bomba (finti) e altri disastri (veri)

Il presunto ordigno a una festa in villa era solo un “al lupo, al lupo”, o così pare. Ma ci sono altri drammi: i cronisti senza buffet, i quotidianisti senza più la prima fila in sala stampa, i milanesi che (come sempre) lavorano troppo. Per fortuna sulla nave si sco*a