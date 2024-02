Sanremo 2024, Frankie hi-nrg: «Vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica», Angelina Mango: «Lo stimo e mi dispiace molto»

Non c’è traccia di polemica nelle parole degli artisti arrivati sul podio a Sanremo in conferenza stampa. C’è però, come da tradizione, su X. Una giornalista segnala un tweet di Frankie hi-nrg: «Vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica». E Angelina Mango risponde: «Mi dispiace molto per questo tweet, l’ha scritto Frankie? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Io della mia vittoria mi sono accorta stamattina quando ho visto le persone fuori dall’albergo e me ne accorgo quando salgo sul palco e vedo la reazione del pubblico. Per me quella è una vittoria, non la classifica».

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) February 11, 2024

Di nuovo Angelina: «Non mi aspettavo nulla di quello che è successo, nemmeno quando mi sono vista nella lista dei concorrenti, ma sono riuscita a vivere ogni momento senza pressioni, anche quando aprivo i social e ho visto tutto come carica, come energia, ho vissuto la settimana più bella della mia vita». Sulla cover di La rondine del padre Pino Mango: «Ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa, volevo che uscisse la canzone, un ricordo. L’amore che mi è arrivato dal pubblico ha reso fiere me e tutta la mia famiglia». E sull’importanza di Amici nel suo percorso: «Tutta l’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno mi ha aiutato tantissimo a mettere come priorità la musica e il motivo per cui lo faccio, quando ti rendi conto che è un’esigenza vitale vai oltre tutto. Maria De Filippi mi ha fatto superare tantissime delle mie paure, l’ho sentita ed è molto contenta». Rappresenterà l’Italia all’Eurovision?: «Sì, certo, grazie dell’opportunità».

“Che ne pensate delle polemiche tra la disparità dei voti tra la Sala Stampa e il televoto e della classifica di streaming?”, domandano i giornalisti.

Mango: «Avendo vissuto tutta questa esperienza in maniera istintiva e cogliendo i momenti, concentrandomi su quello che stavo facendo, non ho seguito particolarmente tutte le polemiche della competizione, in primis perché non l’ho vissuta come una competizione, non ho pensato alla classifica, sono contentissima che i miei colleghi abbiano canzoni che stanno ascoltando e sono contenta di condividere con loro questo. Io questa settimana l’ho vissuto lontana dalla mia famiglia fisicamente però mi sono portata tutto l’amore che mi hanno insegnato. Io sul placo avevo tutta la gente che amo con me».

Geolier: «Il festival è una gara a sé, non contano gli streaming, ha le sue regole. Sono contento di tutto».

Annalisa: «Penso che siamo qua, abbiamo fatto un percorso bello, approfitto per congratularmi con questi due ragazzi, stiamo facendo cose molto belle, ci sono numeri bellissimi per tutti. E basta».

Alla cantante di Sinceramente la sala stampa ha anche chiesto conto della commozione durante la proclamazione di Angelina: «Un po’ di tensione è normale in questi momenti, però ero tranquilla, felice, serena. Uno si può fare un’idea sbagliata, invece dentro di me c’è molta gioia e soddisfazione». Domanda: “Paolo Meneguzzi ha detto che hai cantato con l’autotune, come rispondi?”.

«Forse non è nemmeno il caso di rispondere».

Geolier spegne le polemiche. A chi domanda se la vittoria delle cover abbia influito nel finale, risponde: «Non lo so, non penso, sono contento che abbia vinto il rap e basta, Angelina e Annalisa nella serata delle cover mi hanno fatto emozionare tantissimo. Non penso che se vinci una sera non puoi vincere un’altra, ci sta la competizione perché è una gara, ma è bellissimo vedere due ragazzi di 20 anni così al Festival di Sanremo». E sul pregiudizio nei confronti di napoletani e sul fatto che la vittoria nella serata cover sia stata commentata con accuse e sospetti: «Forse negli anni ’50 c’era. Penso che sia passata questa cosa del pregiudizio verso Napoli». Nessun rimpianto per il ribaltone: «No, io avevo già vinto quando sono riuscito a portare il napoletano a Sanremo. Mi è piaciuto tutto. Ieri sul palco c’eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000. Sono contento, non poteva andare meglio».

Siparietto finale che dice tutto del clima tra la prima e il secondo classificato.

Angelina Mango: «Ora voglio anda’ a mangia’ una pizza con i miei amici».

Geolier : «Te la fazz’io Angeli’».