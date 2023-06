Sanremo 2024, Fiorello: «L’ultimo di Amadeus? Non credo»

Per capire quanto Amadeus sia stato importante nell’evoluzione e nella percezione comune di Sanremo basti notare che quest’anno del Festival se ne è cominciato a parlare ben prima dell’inizio dell’estate. Certo, il cambiamento dei vertici Rai con le conseguenti partenze e rinunce (da Fabio Fazio a Lucia Annunziata) ha reso la posizione del presentatore più in bilico di quanto ci si sarebbe mai potuto aspettare dopo uno dei Sanremo più seguiti di sempre, ma resta il fatto che oggi ogni notizia legata alla kermesse è attesa e divorata da giornali e social.

Dopo i primi piccoli annunci sulla nuova edizione (ad esempio i giovani in gara saranno dimezzati, da sei passeranno a tre), ieri sera è stato Fiorello – vero re degli spoiler sanremesi – a tornare sull’argomento. Ospite su Rai 1 di Cinque Minuti, Fiorello ha risposto ad una domanda sibillina di Bruno Vespa che, riprendendo i rumors di queste settimane, ha chiesto: «Visto che non hanno licenziato Amadeus, lo vai a trovare quest’anno a Sanremo?». Lo showman ha quindi confermato quanto detto in passato: «Ci siamo messi d’accordo: andrò a trovarlo all’ultima puntata», per poi ironizzare «lo vado a prendere, lo porto a casa e gli dico “basta, hai chiuso, hai finito”».

Prima di concludere però Fiorello ha dato la sua opinione sulla futura permanenza di Amadeus al timone di Sanremo chiosando: «Io non ci credo». Avrà ragione?