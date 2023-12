Sanremo 2024, ecco i titoli delle canzoni in gara

Come da (recente) tradizione, Amadeus ha chiesto ai cantanti in gara a Sanremo di annunciare i titoli delle proprie canzoni durante Sanremo Giovani, la competizione in diretta su Rai 1 che permette a tre dei dodici finalisti di partecipare tra i big alla settantaquatresima edizione del Festival, che si terrà tra il 6 e il 10 febbraio 2024.

Ecco artisti e titoli delle canzoni annunciate:

Ghali, Casa mia

Alessandra Amoroso, Fino a qui

Gazzelle, Tutto qui

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico, Onda alta

Angelina Mango, La noia

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia, Mariposa

Loredana Bertè, Pazza

News in aggiornamento.