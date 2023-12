Sanremo 2024, ecco i nomi dei 27 concorrenti in gara

Per l’ultima edizione di Sanremo Amadeus aveva reso popolari i suoi annunci, un modo per ritmare l’arrivo del festival con notizie di qualsiasi tipo (gli artisti in gara, le co-conduttrici, cosa aveva mangiato per cena il giorno prima). Quest’anno invece il prode conduttore ha rilanciato un nuovo format: l’annuncio per annunciare un annuncio.

Per questo le sveglie dei nostri telefoni (anche se immaginiamo che in Rai ci sia ancora delle sveglie vere, quelle con le lancette) oggi erano puntate alle 13.30 quando la TG1, in diretta nazionale, Amadeus in smoking ha potuto elencare i partecipanti della 74ima edizione della kermesse. Dopo gli ospiti (Marco Mengoni – che sarà anche co-conduttore – e Giovanni Allevi) e le co-conduttrici (leggi qui) eravamo rimasti che i big sarebbe stati 23 (con l’aggiunta dei tre vincitori di Sanremo Giovani), ma proprio nella mattinata ecco un’altra novità: i cantanti in gara saranno 30.

Ok, ma basta con le premesse, ecco i nomi.

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi & Poveri