Sanremo 2024, dimezzati i “giovani” (grazie Rai!)

È stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani 2023, la competizione che porterà alcuni artisti diciamo così emergenti a partecipare assieme ai big a Sanremo 2024.

La novità più rilevante riguarda il numero di concorrenti che verranno ammessi al festival. L’anno scorso erano sei (Colla Zio, Olly, Gianmaria, Shari, Sethu e Will), nel 2024 saranno tre. Una saggia decisione. Le esibizioni di buona parte dei giovani hanno rappresentato alcuni dei momenti meno interessanti di Sanremo 2023, in tutti sensi.

Le canzoni, si legge nel regolamento, saranno selezionate dal direttore artistico Amadeus avvalendosi «della collaborazione di una Commissione Musicale da egli anche presieduta e formata da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale».

Il processo di selezione culminerà in una serata finale in diretta su Rai 1 (che di solito coincide con quella in cui vengono rivelati i titoli delle canzoni di tutti i concorrenti). Vi prenderanno parte otto artisti selezionati dalla commissione e quattro emersi da Area Sanremo. Durante la serata finale le canzoni verranno giudicate da un’altra commissione che sceglierà i tre giovani meritevoli di partecipare a Sanremo 2024, ovviamente con un altro pezzo inedito.

I “giovani” devono avere dai 16 ai 30 anni (pare giusto, in Italia a 30 anni si è ancora ragazzini), non aver preso parte a precedenti edizioni di Sanremo, non partecipare al canale parallelo di selezione di Area Sanremo, essere presenti nel mercato della musica con almeno due singoli (oltre all’inedito da presentare alle selezioni).

Le canzoni inedite dei tre vincitori che andranno a Sanremo 2024 verranno valutate «dalla Commissione Musicale». Sulle canzoni saranno possibili «eventuali interventi ritenuti opportuni dal Direttore Artistico al fine di assicurare un coerente livello editoriale e un’idonea qualità artistica per la partecipazione al Festival».

Le case discografiche potranno inviare all’organizzazione del Festival le domande di partecipazione dei propri artisti dal 15 giugno al 15 ottobre.

A questo link il regolamento completo.