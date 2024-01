Sanremo 2024, annunciati come ospiti musicali Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti

Dopo l’annuncio di questa mattina di Russell Crowe come ospite musicale (sì, avete capito bene), in conferenza stampa Amadeus ha delineato gli altri ospiti della settimana sanremese.

Sanremo 2024 celebrerà gli anniversari di tre grandi canzoni della musica italiana che quest’anno celebreranno rispettivamente 30, 40 e 60 anni. Mercoledì 7, come già annunciato, ci sarà Giorgia che canterà E poi, brano presentato alla kermesse nel 1994. Giovedì sarà la volta di Eros Ramazzotti con Terra promessa che lo rese vincitore della categoria Nuove Proposte nel 1984. In ultima, nella serata finale di sabato, ecco Gigliola Cinquetti con Non ho l’età, canzone vincitrice del Festival nel 1964.