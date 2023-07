Sanremo 2024, Amadeus ha svelato il nuovo regolamento

I cantanti in gara che rivestiranno anche il ruolo di co-conduttori, l’eliminazione del riferimento temporale per la scelta delle cover e la giuria demoscopica sostituita da quella delle radio. In collegamento con il Tg1 Amadeus ha anticipato i principali cambiamenti nel nuovo regolamento di Sanremo: «La prima sera ci saranno tutte le canzoni in gara, mentre nelle serate di mercoledì e giovedì i brani verranno divisi e i cantanti che non canteranno saranno co-conduttori del Festival e presenteranno i loro colleghi, sulla base di un sorteggio che si farà durante la conferenza stampa del mattino». Altra novità riguarda la serata delle cover che vedrà «i cantanti accompagnati da un artista, a meno che non siano due o più cantanti in gara, allora non avranno bisogno di un’altra persona che li accompagni sul palco del Teatro Ariston. La scelta del brano è libera e gli artisti potranno cantare qualsiasi canzone, nazionale o internazionale di qualsiasi epoca, ma anche propri brani usciti fino al 31 dicembre 2023. Sabato la serata finale con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024».

L’ultima novità annunciata da Amadeus riguarda le giurie: scompare la giuria demoscopica. Ma «oltre al televoto e alla Sala Stampa, Tv e Web, ci sarà sempre una terza giuria: quella delle radio, che saà importantissima», formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Sanremo 2024 vedrà in gara 26 cantanti (compresi i 3 finalisti di Sanremo Giovani). Come scrive Adnkronos, aurante la prima serata le 26 canzoni in gara verranno votate dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica. Nel corso della seconda e della terza serata le 13 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria delle radio. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale così ripartito: televoto 50%; giuria delle radio 50%. Anche in queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della quarta serata, l’evento dedicato alle cover, i 26 artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le giurie: dal pubblico con il televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: televoto 34%: giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle radio 33%. Saranno comunicate al pubblico le canzoninelle prime 5 posizioni e il primo classificato sarà decretato “vincitore della serata”.

Nella finalissima, la quinta Serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 26 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il televoto. Sarà comunicatala classifica generale delle 26 canzoni determinatasi al termine della precedente quarta serata e alla fine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 26 canzoni. Il pubblico però conoscerà solo le prime 5 della nuova classifica generale.