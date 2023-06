Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato un cambiamento significativo nel regolamento

Amadeus ha annunciato un cambiamento nel regolamento di Sanremo 2024. Ospite di TG1 Mattina Estate, ha detto che «ho finito» di scriverlo. «Lo stiamo mandando agli avvocati della RAI per l’approvazione».

«Vi posso anticipare che sarà un regolamento diverso da quello degli anni scorsi. Ci saranno novità che andrò poi a svelare al TG1».

Amadeus ha aggiunto che è un fatto «importante perché regolamento vuol dire la divisione di tutte le serate». Nel 2023 erano così suddivise: martedì e mercoledì si sono ascoltate le canzoni, coi concorrenti divisi in due gruppi; giovedì tutti gli artisti hanno ricantato i propri pezzi; venerdì è stata la serata delle cover e dei duetti; sabato si sono risentite tutte le canzoni, con cinque cantanti (e non più tre come negli anni passati) che si sono giocati la vittoria finale.

Giunto da contratto al suo ultimo Sanremo, il direttore artistico ha spiegato che stanno cominciando ad arrivare le canzoni e ha rinnovato il suo impegno a far sì che il festival rappresenti la musica che va oggi. «Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi dieci in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il festival».

L’altra novità già annunciata è che dalla competizione Sanremo Giovani di quest’anno usciranno non più sei cantanti che andranno a partecipare a Sanremo 2024, ma tre.

All’ultima serata di Sanremo 2024 parteciperà come ospite Fiorello.