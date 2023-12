Sanremo 2024, Amadeus: «Classifica generale solo il sabato, nessuna richiesta dai discografici per tutelare qualcuno»

Nella conferenza stampa di Sanremo Giovani 2023, la manifestazione da cui ieri sera sono usciti i nomi dei tre concorrenti (Clara, Santi Francesi, Bnkr44) che vanno ad aggiungersi ai 27 già annunciati, Amadeus ha illustrato e commentato alcune novità relative a Sanremo 2024, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Qui il regolamento della manifestazione che è stato modificato per l’ultima volta ieri.

Una novità riguarda la classifica generale, la cui lettura sera dopo sera rappresenta un momento di spettacolo. Nel 2024 non verrà più rivelata nel corso delle prime serate, ma solo il sabato. «Abbiamo deciso di non dare tutta la classifica per una questione di tempi e per mantenere un po’ di suspense», ha detto Amadeus. «Nessuna richiesta da parte dei discografici per tutelare qualcuno», ovvero qualche big a cui dispiacerebbe trovarsi fin dalla prima serata in coda alla classifica.

Durante la prima serata, quella di martedì 6 febbraio, saliranno sul palco non metà dei cantanti, ma tutti e 30. Il mercoledì e il giovedì se ne esibiranno 15 presentati dagli altri 15, e viceversa. Quella del venerdì è la serata delle cover con ospiti, il sabato delle ultime esibizioni dei 30 e della proclamazione del vincitore.

Alla fine della prima serata, con le 30 canzoni votate dalla giuria di sala stampa, tv e web, verranno comunicate le prime 10 posizioni (nel regolamento online fino a ieri erano 5). Mercoledì e giovedì saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime cinque posizioni nella rispettive serate votate al 50% dal televoto e al 50% dalla giuria delle radio. Il venerdì il televoto conterà per il 34%, la sala stampa, tv e web per il 33% e la giuria delle radio per il rimanente 33%. Ci sarà un vincitore della serata e al pubblico saranno comunicate le prime 10 posizioni.

Infine, il sabato in apertura di serata verrà finalmente comunicata al pubblico la classifica generale determinatasi al termine della precedente serata. Si risentiranno tutte e 30 le canzoni in gara, che verranno giudicate dal televoto. La media tra le le percentuali di voto del sabato e delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale. A quel punto, i cantanti che si trovano nelle prime cinque posizioni ricanteranno il loro pezzo e si procederà a una nuova votazione da zero tramite televoto (34%), giuria di stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%) da cui uscirà il vincitore assoluto.

Sarà il quinto festival di Amadeus, che nella conferenza stampa di ieri non ha escluso categoricamente di volerne fare un sesto: «Intanto godiamoci questo, che deve riuscirmi. Facciamo che questo riesca bene e poi ne parleremo».