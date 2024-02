Sanremo 2024, Alfa ha spoilerato la sua canzone a poche ore dalla diretta?

Sembrava che, polemiche sulla protesta dei trattori a parte e un allarme bomba (!), quest’anno a Sanremo andasse più o meno tutto liscio. E invece. A poche ore dalla diretta Alfa avrebbe spoilerato il suo brano in gara, Vai!, in una IG Story in cui si vede il cantante intonare un pezzo voce e chitarra dal suo quartier generale per le interviste, con tanto di sfondo dietro.

La dinamica potrebbe essere simile a quella che aveva visto protagonista Fedez nel 2021 con Chiamami per nome featuring Francesca Michielin: l’ipotesi è che Alfa volesse caricare il video senza audio, ma che qualcosa sia andato storto. La story è poi stata cancellata praticamente subito, ma non prima di finire in trend sui social (non pubblichiamo il video che gira ovunque per ovvi motivi).

L’ufficio stampa di Alfa però smentisce sostenendo che non si tratti del pezzo di Sanremo, anche se il frammento di testo che si sente (“voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite”) corrisponde a un passaggio del testo di Vai! e nonostante Alfa abbia scritto su IG “prima che esca tolgo l’audio”.

Da poco è arrivato anche il commento di Alfa su Threads: “La canzone che ho spoilerato non è Vai!, me la sono inventata prima, scusate”. Diatriba chiusa e un po’ più di visibilità per lui.