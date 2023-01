Sanremo 2023, sul terzo palco ci saranno Pelù, Achille Lauro e La Rappresentante di Lista

Interviste

Generazione Prisma

La nuova serie by Ludovico Bessegato parte dalla scuola di 'SKAM Italia’ per sfondare quel soffitto, sia a livello narrativo che produttivo. Ed è fluida in ogni suo aspetto: un romanzo di formazione che racconta le sfumature e le fragilità degli adolescenti. Parola dello sceneggiatore e regista che ha cambiato il teen drama in Italia