Sanremo 2023, Mengoni vince la serata delle cover ed è ancora in testa alla classifica generale

Sanremo 2023 ha una nuova classifica generale. Al primo posto c’è ancora Marco Mengoni, al secondo Ultimo, al terzo Lazza. La classifica è stata stilata alla fine della serata delle cover e dei duetti unendo i voti di sala stampa (che pesa per il 33%), demoscopica (33%) e televoto (34%) con i risultati delle serate precedenti.

Questa la nuova classifica generale alla vigilia della finale di sabato:

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Lazza

4 Mr. Rain

5 Giorgia

6 Tananai

7 Madame

8 Rosa Chemical

9 Elodie

10 Colapesce Dimartino

11 Gianluca Grignani

12 Coma Cose

13 Modà

14 Articolo 31

15 LDA

16 Leo Gassmann

17 Paola & Chiara

18 Ariete

19 Mara Sattei

20 Colla Zio

21 gIANMARIA

22 Cugini di Campagna

23 Levante

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu

Sono state diffuse anche le prime cinque posizioni della serata delle cover:

1 Marco Mengoni Let It Be

2 Ultimo Medley Eros Ramazzotti

3 Lazza La fine

4 Giorgia Luce / Di sole e d’azzurro

5 Mr. Rain. Qualcosa di grande