Sanremo 2023, Levante è viva e cavalca «verso la luce»

Levante è tornata a Sanremo completamente cambiata: nuovo look, nuovo corpo, nuovo ruolo nella vita. Dall’esordio all’Ariston nel 2020 con Tikibombom, infatti, la cantautrice è diventata madre non senza alcune difficoltà, come racconta in Vivo, il brano che sta portando alla kermesse, una rinascita fisica e artistica, una «potente cavalcata dal buio alla luce». Post parto e depressione, vero, ma con quell’energia che è il marchio di fabbrica di Levante.

L’abbiamo videointervistata per farci raccontare del brano e della serata delle cover dove con Renzo Rubino porterà Vivere di Vasco Rossi.