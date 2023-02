Sanremo 2023, la classifica delle canzoni della prima serata

Cover Story

Gianluca Grignani Santo protettore del rock'n'roll

Per guadagnare la santità del rock'n'roll ha pagato il prezzo della coerenza ed è passato «attraverso le gambe del diavolo». In questa intervista racconta, anche con ironia, la fama di artista imprevedibile, la droga e l'alcol, il periodo in cui per mettersi alla prova ha frequentato gente di strada, il vero significato di 'Destinazione paradiso', il ritorno a Sanremo. E il tatuaggio che s'è fatto per ricordarsi di volersi bene