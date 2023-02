Sanremo 2023, il vincitore è Marco Mengoni

Si è appena conclusa la 73ª edizione del Festival di Sanremo. A vincerlo è stato Marco Mengoni con Due vite.

Il Premio della critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla sono andati a Colapesce Dimartino per Splash.

Il Premio Sergio Bardotti come miglior testo a L’addio dei Coma Cose.

Il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento a Due vite di Marco Mengoni.

Questa la classifica finale:

1 Marco Mengoni

2 Lazza

3 Mr. Rain

4 Ultimo

5 Tananai

6 Giorgia

7 Madame

8 Rosa Chemical

9 Elodie

10 Colapesce Dimartino

11 Modà

12 Gianluca Grignani

13 Coma Cose

14 Ariete

15 LDA

16 Articolo 31

17 Paola e Chiara

18 Leo Gassmann

19 Mara Sattei

20 Colla Zio

21 Cugini di Campagna

22 gIANMARIA

23 Levante

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu