Sanremo 2023, i favoriti (per ora) secondo i bookmaker

Da un lato il FantaSanremo, con le sue regole tutte matte, e dall’altro le scommesse quelle vere. Tutti – a modo loro – vogliono vincere il Festival. Per questo abbiamo radunato un po’ di dati delle agenzie di scommesse in Italia per capire chi sono i papabili vincitori di Sanremo per la classifica generale e il Premio della critica.

Per i bookmaker non pare ci siano dubbi su chi sarà a comporre il podio di quest’edizione e, soprattutto, chi sia il favorito. Parliamo infatti di Marco Mengoni, già vincitore della kermesse nel 2013 con L’essenziale, che con la sua Due Vite è in vantaggio sui restanti 27 partecipanti in gara: Sisal e Planetwin365 lo danno a 3, Snai a 3,25, mentre Eurobet e Bwin a 3,50. Il secondo posto è un testa a testa tra Giorgia e Ultimo, che si attestano generalmente tra 3,50 e 4.

Anche nelle posizioni appena fuori dal podio troviamo più o meno ovunque gli stessi artisti, ovvero un terzetto formato da Lazza, Elodie e Madame, con i due leggermente in vantaggio rispetto all’artista vicentina, con quote che vanno dai 9 ai 17. Si posizionano tendenzialmente in alto anche Colapesce Dimartino (per Bwin a 15), Tananai (per Sisal a 16) e Mara Sattei (per Eurobet a 17). Con quote sotto i 50 troviamo ancora Gianluca Grignani (tra 20 e 31), Ariete (tra 26 e 34), gIANMARIA (da 31 a 50) e Levante (da 33 a 50).

Tra le quote più alte, ovvero quelli che secondo i bookmaker hanno pochissima probabilità di vincita troviamo i giovani, Will, Sethu e Olly e i Cugini di Campagna, tutti tra 150 e 200. In generale anche poca fiducia per LDA, Shari e, un po’a sorpresa, Paola & Chiara, date sempre oltre 100.

Le migliori quote per il Premio della critica vanno, come prevedibile, in direzione Colapesce Dimartino e la loro Splash (dati tra 5 e 6.5), mentre, secondo Eurobet, a spuntarla potrebbe essere il nostro santo protettore del rock’n’roll Gianluca Grignani, dato addirittura a 4. A pari o appena distaccate Madame e Mara Sattei che con Duemilaminuti, il brano scritto per lei da Damiano dei Måneskin, sempre davvero abbia delle possibilità. Anche qui le quote dei meno probabili sono le medesime della classifica generale.