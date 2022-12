Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni dei “big” in gara (e i nomi dei “giovani” che andranno all’Ariston)

Amadeus ha reso noto durante la finale di Sanremo Giovani, vinta da Gianmaria con La città che odi, i titoli delle canzoni dei “big” in gara a Sanremo 2023. Due se la vedrà con Due vite e Duemilaminuti, i Supereroi con Il bene nel male, Paola e Chiara faranno Furore, Colapesce e Dimartino faranno Splash nel Mare di guai di Ariete. Ci saranno Parole dette male e una Lettera 22, come la macchina per scrivere Olivetti.

I 22 cantanti (a cui se ne aggiungeranno sei selezionati tra i giovani) sono apparsi stasera al Casinò di Sanremo annunciando il titolo della canzone che porteranno alla 73esima edizione del festival, che si terrà dal 7 all’11 febbraio.

Sono stati resi noti anche i nomi di alcuni autori delle canzoni. Duemilaminuti di Mara Sattei è stata scritta da Damiano David dei Måneskin e Terzo cuore di Leo Gassman da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari (in entrambi i casi non è noto se e con quali co-autori). Splash di Colapesce Dimartino, scritta dai due, è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Furore di Paola e Chiara è scritta dalle sorelle con Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore, Alessandro La Cava. Com’è noto, il pezzo dei Cugini di Campagna è scritto da La Rappresentante di Lista. LDA è autore della sua Se poi domani.

La canzone di Madame si intitola Il bene nel male. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, avrebbe dovuto intitolarsi Puttana, «come confermato nell’intervista che l’artista ha concesso alla Lettura (inserto del Corriere) in edicola domenica». Non è chiaro per ora se, quando e perché è stato cambiato il titolo.

Ecco l’elenco dei 22 cantanti coi relativi titoli:

Ultimo Alba

Tananai Tango

Madame Il bene nel male

Giorgia Parole dette male

Mr. Rain Supereroi

Elodie Due

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato

Marco Mengoni Due vite

Anna Oxa Sali (Canto dell’anima)

Lazza Cenere

Mara Sattei Duemilaminuti

Modà Lasciami

Paola e Chiara Furore

Colapesce Dimartino Splash

Leo Gassman Terzo cuore

Articolo 31 Un bel viaggio

Ariete Mare di guai

Cugini di Campagna Lettera 22

Levante Vivo

Coma Cose L’addio

LDA Se poi domani

Rosa Chemical Made in Italy

Gianmaria è il vincitore di Sanremo Giovani 2022. Lui e altri cinque giovani si uniranno ai 22 sul palco dell’Ariston a febbraio, promossi stasera a “big”. Ecco nomi e titoli delle canzoni che presenteranno in gara a Sanremo a febbraio 2023:

Shari Egoista

Gianmaria Mostro

Colla Zio Non mi va

Sethu Cause perse

Will Stupido

Olly Polvere

Non ce l’hanno fatta Giuse De Lizia, Maninni, Noor, Fiat 131, Romeo & Drill, Mida.