Sanremo 2023, Cugini di Campagna: «I giornalisti che ci hanno stroncato non hanno capito niente»

I Cugini sono arrivati alla loro prima partecipazione a Sanremo con Lettera 22, un brano scritto da Veronica e Dario della Rappresentante di Lista. Il clash è più nell’idea di mettere insieme due mondi differenti più che nella realizzazione e nella messa in scena del brano. Come abbiamo scritto nelle nostre pagelle: «Un pezzo serio e démodé che pare ripescato da un Sanremo vintage. Non c’è neanche lo sbraco delle peggiori apparizioni televisive dei Country Cousins: bene». Non tutti i giornalisti però hanno apprezzato il brano e i Cugini, nella nostra video-intervista, hanno deciso di rispondere a tono (sì, proprio armonizzando).