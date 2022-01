Sanremo 2022, Laura Pausini sarà ospite della seconda serata

Laura Pausini sarà ospite a Sanremo 2022. Dopo Måneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini, anche la cantante entra nel cast della 72esima edizione del festival, come confermato da Amadeus al Tg1 di ieri sera.

«Grazie Ama, ci sarò», ha detto lei in collegamento. «Presenterò il mio nuovo singolo, Scatola, e racconterò il mio 2022 che sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito». Pausini si esibirà la seconda serata, mercoledì 2 febbraio.

Scritta insieme a Madame, Shablo e Luca Faraone, Scatola è la canzone originale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, prossimamente in arrivo su Amazon Prime Video. «Non parla di un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto nel nostro cuore e nella nostra testa», ha detto Laura Pausini.

«Come tutti ho avuto due anni in cui tutti si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a mie, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi sono commossa». Il brano, spiega la cantante, è arrivato il 10 marzo: Madame l’ha scritto ispirata «da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola. È come un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato». Scatola uscirà il 20 gennaio nei digital store di tutto il mondo e verrà presentata con una performance in 3D proiettata su digital screen di Milano, Roma, Madrid, Parigi, Città del Messico, Brasilia, Miami e New York.

Il festival di Sanremo 2022 si terrà dall’1 al 5 febbraio. Le canzoni in gara sono 25, senza distinzioni tra big e giovani. La lista completa è a questo link. Oltre ai superospiti, Amadeus verrà affiancato da cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.