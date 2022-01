Sanremo 2022: la scaletta della prima serata e gli ospiti della finale

Ormai manca pochissimo all’inizio di Sanremo 2022, e Amadeus è tornato in collegamento al Tg1 per le ultime novità sul festival, ovvero la suddivisione delle esibizioni dei big tra la prima e la seconda serata.

Martedì 1 febbraio toccherà a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Achille Lauro, Rkomi e Mahmood e Blanco. Ecco la lista (non in ordine di esibizione):

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Noemi – Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Yuman – Ora e qui

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Rkomi – Insuperabile

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Ana Mena – Duecentomila ore

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Dargen d’Amico – Dove si balla

Tutti gli altri canteranno mercoledì 2 febbraio. I nomi:

Emma – Ogni volta è così

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Aka7even – Perfetta così

Elisa – O forse sei tu

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Ma gli annunci non finiscono qui, perché durante Che tempo che fa Amadeus ha svelato anche gli ospiti della serata finale: Fabio Rovazzi e Orietta Berti. I due passeranno la settimana in collegamento su «una nave da crociera bellissima» e parteciperanno alla finale. «Era un segreto», ha detto Orietta Berti, «ci saranno delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, ci saranno delle magie».

Il festival andrà in scena fino al 5 febbraio. A questo link potete leggere le nostre impressioni sulle 25 canzoni in gara. Qui, invece, la lista delle cover e dei duetti della quarta serata.