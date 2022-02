Sanremo 2022, la classifica della quarta serata

Stasera a Sanremo era la volta delle cover: da Britney a Luigi Tenco, da Alex Baroni a The Ronettes, i 25 cantanti in gara hanno cantato canzoni non in gara, a volte con ospiti, a volte senza, a volte con un po’ della della voce di Milva.



A trionfare Gianni Morandi, con un medley in compagnia di Jovanotti che ha fatto ballare tutto l’Ariston. Qui sotto il podio della serata delle cover (la classifica completa non è stata comunicata in puntata).



1. Gianni Morandi – Medley

2. Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza

3. Elisa – What a Feeling



Qui invece la classifica generale aggiornata con i voti di stasera:

1. Mahmood e Blanco – Brividi

2. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

3. Elisa – O forse sei tu

4. Irama – Ovunque sarai

5. Sangiovanni – Farfalle

6. Emma – Ogni volta è così

7. La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao

8. Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

9. Fabrizio Moro – Sei tu

10. Michele Bravi – Inverno dei fiori

11. Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica

12. Matteo Romano – Virale

13. Dargen D’amico – Dove si balla

14. Aka7even – Perfetta così



15. Noemi – Ti amo non lo so dire

16. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

17. Iva Zanicchi – Voglio amarti

18 . Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

19. Rkomi – Insuperabile



20. Le Vibrazioni – Tantissimo

21. Yuman – Ora e qui

22. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

23. Giusy Ferreri – Miele

24. Ana Mena – Duecentomila ore

25. Tananai – Sesso occasionale