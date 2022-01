Sanremo 2022, i Meduza saranno ospiti della prima serata

Dopo i Måneskin, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Checco Zalone, Amadeus ha annunciato un altro degli ospiti che parteciperanno al festival di Sanremo 2022. Si tratta dei Meduza, il trio di producer che negli ultimi anni ha raccolto numeri impressionanti – con 8 miliardi di stream sono il gruppo italiano di maggior successo al mondo – e che nel 2020 sono stati candidati ai Grammy nella categoria “Best Dance Recording”.

L’annuncio è arrivato come sempre durante l’edizione delle 20 del Tg1. «È un’altra perla musicale che si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo», ha detto Amadeus. «Il primo febbraio balleremo con i Meduza, una band che fa ballare tutto il mondo con una musica dance popolarissima e conosciutissima. E sono tutti ragazzi italiani, e di questo siamo felici».

I Meduza si esibiranno durante la prima serata. Insieme a loro ci sarà il cantautore irlandese Hozier, che ha collaborato con il trio al singolo Tell It To My Heart, arrivato al primo posto della Dance Radio Chart americana. I Meduza ci hanno raccontato la collaborazione in un’intervista che potete recuperare qui.

Sanremo 2022 si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Le canzoni in gara sono 25 e le abbiamo ascoltate in anteprima, qui trovate le nostre impressioni. A questo link, invece, la lista delle cover e dei duetti della quarta serata, quella di venerdì.