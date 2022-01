Sanremo 2022: Checco Zalone sarà superospite

Nonostante iniziano a circolare voci sul possibile rinvio del Festival, previsto per il prossimo 2 febbraio, una cosa certa c’è: il primo superospite. E si tratta di Checco Zalone. Il comico sarà il protagonista di una delle cinque serata condotte da Amadeus.

Con cinque film, Zalone ha incassato al botteghino qualcosa come 220 milioni di euro. Nel 2021 ha vinto anche il David di Donatello per la migliore canzone originale in un film con la sua Immigrato, ballad politically scorrect che ha accompagnato il suo debutto alla regia con Tolo Tolo.

La sua presenza al Festival pareva essere probabile anche nel 2019, ma stavolta ci siamo sul serio. Guarda l’annuncio fatto dai due ieri sera, durante il TG1: