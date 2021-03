Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata

Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2021: sul versante dei conduttori, ad affiancare Amadeus e Fiorello questa sera ci sarà Elodie. Ibra assente causa partita. Tra gli ospiti invece sono attesi Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per la miglior canzone originale (Io sì, dal film Netflix La vita davanti a sé). E ancora Il Volo con un omaggio al maestro Ennio Morricone insieme al figlio Andrea, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella ed Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, la capocannoniere della nazionale femminile di calcio Cristiana Girelli, il campione olimpico di marcia Alex Schwazer, Claudio Santamaria e Francesca Barra nel nuovo quadro di Achille Lauro.



La diretta inizierà alle 20.45 e si concluderà – secondo il palinsesto – all’1.30 di notte. Ancora una volta, partiranno le Nuove Proposte, a seguire i Big dalle 21.45.

Ecco l’ordine delle esibizioni della serata.

Nuove proposte:

Wrongonyou Lezioni di volo

Greta Zuccoli Ogni cosa sa di te

Davide Shorty Regina

I Dellai Io sono Luca



Big:

Orietta Berti Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista Amare

Lo Stato Sociale Combat pop

Bugo E invece sì

Gaia Cuore amaro

Willie Peyote Mai dire mai (La locura)

Malika Ayane Ti piaci così

Fulminacci Santa Marinella

Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Gio Evan Arnica

Irama La genesi del tuo colore*

Random Torno a te



*confermata la posività di due collaboratori del cantante, che non potrà salire sul palco. Qui le ultime sul caso Irama, con la proposta di Amadeus per non eliminarlo.