Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata

Per la quarta serata, accanto ad Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston tornerà di nuovo Ibra e a co-condurre ci saranno pure la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Tra gli ospiti invece sono attesi Mahmood, Alessandra Amoroso, insieme a Matilde Gioli per la questione dei lavoratori dello spettacolo e a Emma in un altro momento. Continua anche il viaggio di Achille Lauro nei generi musicali: stasera sarà la volta del punk rock con Boss Doms e un ospite a sorpresa. Verrà proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte e sempre a loro saranno assegnati il premio della critica Lucio Dalla per la sala stampa e il premio Mia Martini del roof.

Ecco l’ordine delle esibizioni dei cantanti in gara:



Finale Nuove Proposte:

Davide Shorty

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Proclamazione vincitore



Big:

Annalisa Dieci

Aiello Ora

Måneskin Zitti e buoni

Noemi Glicine

Orietta Berti Quando ti sei innamorato

Colapesce e Dimartino Musica leggerissima

Max Gazzè Il farmacista

Willie Peyote Mai dire mai (La locura)

Malika Ayane Ti piaci così

La Rappresentante di Lista Amare

Madame Voce

Arisa Potevi fare di più

Coma_Cose Fiamme negli occhi

Fasma Parlami

Lo Stato Sociale Combat pop

Francesca Michielin e Fedez Chiamami per nome

Irama La genesi del tuo colore

Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Ghemon Momento perfetto

Francesco Renga Quando trovo te

Gio Evan Arnica

Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Bugo E invece sì

Fulminacci Santa Marinella

Gaia Cuore amaro

Random Torno a te