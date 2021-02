Sanremo 2021: la lista delle cover e dei duetti della serata di giovedì 4 marzo

Tra notizie di tamponi e problemi organizzativi ci stavamo dimenticando di una cosa fondamentale: i duetti del giovedì. Sono infatti usciti i nomi dei cantanti che affiancheranno i Campioni in gara al prossimo Sanremo nella serata delle cover. Il giovedì infatti, da tradizione, i cantanti in gara cantano il brano di qualcun’altro, e non è obbligatorio portare qualcuno sul palco. Tra spoiler e false previsioni, di nomi e titoli se ne sono sentiti molti. Ma ora c’è la lista ufficiale:

Aiello – Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa – La musica è finita (Ornella Vanoni)

Arisa – Quando (Pino Daniele)

Bugo – Un’avventura (Lucio Battisti) feat Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce Dimartino – Povera Patria (Franco Battiato)

Coma_Cose – Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass



Ermal Meta – Caruso (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio feat Davide Toffolo – Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

Fasma – La fine (Nesli) con Nesli

Francesco Renga – Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci – Penso positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

Gaia – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza

Ghemon – Medley Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, “La canzone del sole” con Neri per caso

Gio Evan – Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senior



Irama – Cyrano (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista – Splendido Splendente (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale – Non è per sempre (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

Maneskin – Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

Max Gazzé – Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) con M.M.B

Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)



Noemi – Prima di andare via (Neffa) con Neffa

Orietta Berti – Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random – Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors

Willie Peyote – Giudizi Universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani