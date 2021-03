Sanremo 2021, Gaia è afona

Gaia è afona. Nelle storie di Instagram la si vede a letto con la flebo, parla come Tilda Swinton nel film di Luca Guadagnino A Bigger Splash.

L’esibizioni di stasera a Sanremo è in pericolo? «Sono afona», scrive su Instagram, «ma andrà tutto bene, stasera si canta. Intanto mi riposo. Love u all». E con l’aiuto di una collaboratrice rassicura a voce (più o meno): «È tutto ok, non ho troppa voce, ma mi riprenderò».

La vincitrice di Amici nel 2020 partecipa al Festival con Cuore amaro, di cui è uscito anche un video che fa molto Rosalía. Ieri sera ha interpretato Mi sono innamorato di te con Lous and the Yakuza.