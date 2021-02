Sanremo 2021, ecco chi sono i favoriti per la vittoria secondo i bookmaker

La 71esima edizione dei Festival debutterà martedì ma, come ogni anno, arrivano puntualissime le previsioni dei bookmaker su quale dei 26 nomi che competono sul palco dell’Ariston porterà a casa la vittoria.



Per l’edizione 2021, sia secondo Sisal Matchpoint che Lottomatica, a dominare saranno Colapesce e Dimartino, in gara con il brano Musica leggerissima. Da tenere d’occhio però ci sono anche Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, Måneskin con Zitti e buoni e Willie Peyote con Mai dire mai (La locura).



Nelle prime dieci posizioni troviamo poi La Rappresentante di Lista, Madame e Bugo a pari merito con i Coma Cose. Sesto posizione per Ermal Meta (che tenta il bis dopo la vittoria nel 2018 con Fabrizio Moro) insieme all’ex vincitore di Amici Irama, Aiello, Lo Stato Sociale e al veterano Max Gazzè. Da monitorare pure Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Gaia, Fulminacci e Noemi. In coda invece gli Extraliscio feat. Davide Toffolo, Random e Orietta Berti.