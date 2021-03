7 Marzo 2021 01:47

Sanremo 2021, a Willie Peyote il Premio della Critica, a Colapesce e Dimartino il Premio Lucio Dalla

Gli annunci ufficiali non sono ancora stati fatti, ma la notizia è già trapelata. Sono stati assegnati anche i premi per il miglior testo e per la migliore composizione musicale