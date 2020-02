Sanremo 2020: vince Diodato

Diodato vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore di origine pugliese, per la terza volta sul palco dell’Ariston (la prima nel 2013 fra le Nuove proposte e la seconda nel 2018 fra i big, in coppia con Roy Paci) mette -per una volta- d’accordo pubblico e critica, fatto straordinario che non accadeva da tempo. Con la sua Fai rumore è riuscito a conquistare il primo posto del podio. Secondo classificato Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari.

Il cantautore ha fatto incetta di premi, e si è aggiudicato anche il Premio della critica Mia Martini (dietro di lui, Tosca e Rancore) e quello della Sala Stampa Radio, Tv e Web Lucio Dalla (dietro, Francesco Gabbani e Pinguini Tattici Nucleari). Premio TIM a Francesco Gabbani.