Sanremo 2020, la classifica della serata cover: vince Tosca

Se per la giuria demoscopica Junior Cally occupava l’ultima posizione, mentre il primo posto era di Gabbani seguito da Le Vibrazioni, per la serata delle cover, che è stata giudicata esclusivamente dai membri dell’orchestra, trionfa Tosca. La sua reinterpretazione di Piazza grande insieme alla cantante spagnola Silvia Perez Cruz, ha conquistato i musicisti dell’Ariston. Secondo Piero Pelù con Cuore matto e terzi i Pinguini Tattici Nucleari con il loro medley Settanta volte. Fanalini di coda Bugo e Morgan con Canzone per te. Domani in apertura il risultato della serata dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival verrà sommato al voto della giuria demoscopica dei giorni scorsi e verrà svelata la classifica complessiva. Qui sotto intanto trovate quella della serata cover.

1. Tosca

2. Piero Pelù

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Anastasio

5. Diodato

6. Le Vibrazioni

7. Paolo Jannacci

8. Francesco Gabbani

9. Rancore

10. Marco Masini

11. Raphael Gualazzi

12. Enrico Nigiotti

13. Rita Pavone

14. Irene Grandi

15. Michele Zarrillo

16. Achille Lauro

17. Levante

18. Giordana Angi

19. Elodie

20. Alberto Urso

21. Junior Cally

22. Riki

23. Elettra Lamborghini

24. Bugo e Morgan