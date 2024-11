Samuele Bersani: «Ho un problema di salute che mi obbliga a fermarmi»

«Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi».

È quello che ha scritto poco fa sui social Samuele Bersani, condividendo un post di solo testo per i suoi fan. Il messaggio continua: «Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò il prima possibile, dando risposte che oggi non avrei, alla domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anche io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti (nella prossima pagina troverete la riprogrammazione completa del calendario) scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre.Vi voglio bene».

Il riferimento agli appuntamenti si riferisce al nuovo tour dell’artista, che avrebbe dovuto partire il 9 novembre da Milano. Ora le date ripartiranno dal 12 marzo dell’anno prossimo, dal Teatro Regio di Parma. Per chi avesse acquistato un biglietto e volesse chiedere un rimborso, sarà possibile farlo fino al 9 dicembre.

Nei commenti al post è già arrivato il supporto dei colleghi. «Forza Samuele» (Levante), «Daje Samu» (Emma),«Forza Samuele» (Nek), «forza bro» (Roy Paci), ma anche Paola Turci ed Ermal Meta sono solo alcuni dei nomi che hanno espresso la loro vicinanza all’artista.