Samuele Bersani contro i trapper che usano autotune: «Quando si stacca vedi cadere Icaro»

Nell’estate di Salmo vs Luché (ma anche di J-Ax contro Paolo Meneguzzi), forse abbiamo due nuovi protagonisti: uno è sicuramente Samuele Bersani, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook questa frase: «Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera».

Nessun nome del diretto interessato, ma per molti fan non ci sarebbero dubbi: il cantautore bolognese parla di Sfera Ebbasta. Ipotesi probabile dopo che sui social ha iniziato a girare un video in cui si vede Sfera alla prese con qualche problema tecnico sul palco.

immagino si riferisca a sfera ebbasta pic.twitter.com/x4GRi1dIFp — chiara loves & has seen rammstein !!!!!! (@hhemingw4y) July 31, 2023



Sono loro due i protagonisti del prossimo dissing dell’estate? Come direbbe Lucio, «lo scopriremo solo vivendo».