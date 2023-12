Salmo vi augura buone feste a modo suo: ascolta ‘A te e famiglia’

«Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti?» si sente all'inizio. Et voilà: femminicidio, Palestina and much more. Una dedica a chi ha sempre la cosa giusta da dire. «Hey, hey, buon capodanno stronzo!»

29 Dicembre 2023 09:30