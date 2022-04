Salmo sta per pubblicare un nuovo album

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Salmo ha detto che presto potrebbe pubblicare un nuovo album. Al momento si sa pochissimo: nel post il rapper si limita a dire che il disco è «in arrivo». L’annuncio è abbastanza inaspettato: Flop, il suo ultimo album in studio, è stato pubblicato lo scorso ottobre.

L’ultima uscita di Salmo, invece, risale a scorso dicembre, quando ha pubblicato – utilizzando il suo alter ego DJ Treeplo – il brano No One Else. Ne abbiamo parlato qui.

Il nuovo album potrebbe essere legato all’arrivo di Blocco 181, la serie di Sky Original in cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e anche attore. Potete vedere il trailer a questo link.