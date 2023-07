Salmo risponde a Luchè, ascolta il freestyle

Ci sono volute meno di 24 ore per la risposta di Salmo al dissing più caldo della scena rap con Luchè (se vi siete persi le puntate precedenti, non temete, vi abbiamo riepilogato tutto in questo articolo). Il rapper di Olbia ha deciso di rispondere al collega napoletano con Dove volano le papere” un freestyle in cui prende in prestito la strumentale di Full Clip dei Gang Starr.

Salmo è rimasto abbastanza sul generico colpendo però Luchè su alcuni punti caldi. Ci sono state delle risposte dirette come “al mio concerto a Napoli hai suonato dopo di me / e la gente si chiedeva ‘ma chi cazzo è Luchè’?” in riferimento a Estate dimmerda 2 nella quale Luchè ha inserito una registrazione audio in cui Salmo dal palco lo presentava così: «Sono veramente contento di condividere il palco con uno dei miei rapper preferiti, un mostro sacro: Luchè». Un’altra punchline di risposta è andata invece a replicare su un tema caldo della scorsa estate. Alla rima “Conosco tutte quelle a cui mandi le foto del cazzo”, Salmo ha risposto con “Faccia di cazzo alle tipe mando la tua foto”. Un’altra punchline – forse la più a fuoco – è andata invece a ripescare il passato di Luchè: “Mi ricordo dei Co’Sang eri l’ombra di Ntò”.

Sarà la fine? O solo l’inizio come fu per Fabri Fibra vs Vacca?

