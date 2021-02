Salmo: «Pubblicare un album oggi è come sparare sott’acqua»

La canzone nostra, il singolo di Mace con Blanco e Salmo, è da settimane in cima alle classifiche dei singoli più ascoltati in Italia, ed è già disco d’oro. Prima di ascoltare nuova musica del rapper sardo, però, bisognerà aspettare ancora un po’. Forse addirittura il ritorno dei concerti. L’ha spiegato Salmo stesso con una storia pubblicata su Instagram, dove sottolinea quanto sia difficile promuovere un disco senza poterlo suonare dal vivo.

«Vi ringrazio per l’assidua richiesta, ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua. I live sono estremamente importanti per la diffusione di nuova musica», dice. «Però ci sto lavorando, non ditelo a nessuno!». Per il momento, quindi, dobbiamo accontentarci dell’apparizione sul disco di Mace. Il produttore ce l’ha raccontato in questa intervista.