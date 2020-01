Salmo non andrà a Sanremo

Salmo era stato annunciato come ospite della prima serata di Sanremo 2020 e, invece, non salirà sul palco dell’Ariston. A smentire la partecipazione è stato il rapper stesso attraverso le Stories del suo profilo Instagram.

“Vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata: non sarò presente al festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio”, spiega Salmo. E aggiunge: “Vi ringrazio ancora di cuore. Vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro”.

Salmo era uno dei gli ospiti più attesi della kermesse canora: nel 2019 il suo album Playlist è stato il secondo più venduto e Machete Mixtape 4, disco della crew di cui fa parte, il terzo. Oltre al concerto a San Siro, per il 2020 Salmo aveva già annunciato anche la sua prima tournée mondiale, il Playlist Worldwide Tour 2020, che partirà il 16 marzo 2020 a Madrid e si concluderà il 27 aprile a Los Angeles.