Salmo, nell’album di ‘Blocco 181’ ci sono anche Guè, Baby Gang e Jake La Furia

Salmo ha annunciato oggi la tracklist di Blocco 181 – Original Soundtrack, l’album collaborativo che farà da colonna sonora alla serie omonima Sky Original di cui il rapper è produttore musicale e creativo, e dove sarà anche attore.

L’album è composto da 11 tracce in cui appaiono 21 artisti, tutti scelti da Salmo. Tra i nomi in scaletta ci sono i rapper Gué, Baby Gang, Jake La Furia, Rose Villain, Ensi, Lazza, Ernia, Nerone e Noyz Narcos, e i produttori Drillionaire, Sixpm, Night Skinny, Verano e Andry The Hitmaker. I brani, spiega il comunicato di presentazione, «fanno da sfondo all’intero racconto, una favola nera iperrealistica che fra conflitti generazionali, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere ritrae una Milano che non si limita a fare da cornice agli eventi della serie, ma è vera protagonista, specie nei suoi quartieri più multietnici e di periferia».

Tre brani del disco – Loco, M.S.O.M. e Sotto voce – saranno presenti in quattro episodi della serie, nei titoli di coda. La title track, invece, sarà la sigla. L’album uscirà il 27 maggio su tutte le piattaforme digitali, mentre la serie debutterà una settimana prima, il 20, su Sky e in streaming su Now. Ecco copertina e tracklist completa:

Blocco 181 – Original Soundtrack



1. Salmo – 181 (prod. Drillionaire, Verano)

2. Guè – LOCO (prod. Sixpm)

3. Baby Gang – 9.19 (prod. Luciennn, Bobo)

4. Jake La Furia, Rose Villain – M.S.O.M. (prod. Night Skinny)

5. Ensi – EZ (prod. Luciennn)

6. Lazza – MI ANTHEM (prod. Salmo, Verano, Marco Azara)

7. El Dicy Boy & Isaias LM – PRENDELO (prod. Andry The Hitmaker, Verano)

8. Ernia – APRI (prod. Salmo, Luciennn, Verano)

9. Nerone – SICARIO (prod. Luciennn)

10. Noyz Narcos – SOTTO VOCE (prod. Night Skinny, Luciennn, Verano)

11. Salmo, Luciennn, Verano – BLOCCO 181 – Title Track