Salmo, in arrivo il nuovo album

Non c’è una data, non c’è una copertina e non c’è un titolo, ma parrebbe mancare poco all’arrivo del nuovo album di Salmo. Il rapper ha condiviso su Instagram la scritta “nuovo album”, che lascerebbe presagire che per ascoltare nuova musica non bisognerà attendere molto. L’ultimo disco di Salmo è Cult (con Noyz Narcos), uscito nel 2023. Intanto, è in onda su Sky Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, che vede il rapper in qualità di supervisore musicale della colonna sonora ma anche di attore.

Intanto l’appuntamento dal vivo è al Lebonski Park, una speciale data evento che si terrà sabato 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho.