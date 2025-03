Salmo, il nuovo album è ‘RANCH’

News Musica

Ascolta ‘Overdose d’amore 2024’ di Zucchero e Salmo

«È un brano attualissimo ancora oggi dopo 35 anni, e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’overdose d’amore per tutto quanto il mondo»