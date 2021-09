Salmo ha rivelato titolo, data di uscita e tracklist del nuovo album: «Il mio disco peggiore»

Salmo ha rivelato titolo, data di uscita e tracklist del nuovo album. Il disco, che arriva tre anni dopo Playlist, si intitola Flop. Nella dida di Instagram in cui lo presenta, Salmo lo definisce «il mio disco peggiore».

Flop uscirà il 1° ottobre. Contiene 17 canzoni (sotto la tracklist) tra cui alcune intitolate Antipatico, Criminale, Gigliottina, A Dio, Fuori di testa e Hellvisback 2.

A giudicare dal retrocopertina postato su Instagram non sono previsti feat, ma non è escluso che siano annunciati in un secondo momento.

Secondo un comunicato stampa, «Flop è un disco che si interroga su un tema importante e allo stesso tempo inattuale, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta (dove si nasconde la vita). Flop è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita».

L’album sarà disponibile in digitale e in varie versioni fisiche: CD, vinile quadruplo serigrafato (deluxe version, in esclusiva per Sony Music Store), doppio LP colorato rosso trasparente (timbrato a mano, in esclusiva per Amazon), trasparente (in esclusiva per IBS) e giallo trasparente (in esclusiva per Discoteca Laziale).

La tracklist di Flop:

Antipatico

Mi sento bene

Criminale

Ghigliottina

In trappola

La chiave

Kumite

Che ne so

YHWH

Hellvisback 2

A Dio

Fuori di testa

Marla

L’angelo caduto

Vivo

Flop!

Aldo Ritmo